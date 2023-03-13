Минпромторг включил товары от IKEA в список для параллельного импорта

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже летом мебель и аксессуары от IKEA, а также американские игрушки могут появиться в России по параллельному импорту. Минпромторг решил включить все эти компании в официальный перечень.

Минпромторг издал приказ, в соответствии с которым в перечень товаров, поступающих в нашу страну по параллельному импорту, попала продукция шведского мебельного концерна IKEA, а также ряд американских брендов, производящих игрушки. Кроме того, в этом списке оказались и некоторые люксовые производители косметики, парфюмерии и одежды, бренды моторных масел, бытовой и сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает портал Life.

В Минпромторге рассказали, что идут на точечные изменения, стимулируя импорт в тех его сферах, где у российских компаний пока нет достойных по уровню предложений и способности полностью обеспечить потребности россиян. Ожидается, что товары под всеми этими брендами массово начнут поступать на российский рынок уже в середине лета.

Уже в конце мая — начале июня в нашей стране снова появится мебель от IKEA. Кроме того, в Китае в настоящий момент всерьёз раздумывают о начале массовой экспансии на рынок российской одежды их собственных популярных брендов за счёт открытия бутиков.

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