Профсоюз будет бороться за сохранение условий труда и зарплаты работников IKEA

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Накануне стало известно, что правительственной комиссией была одобрена сделка по продаже российских предприятий "ИKEA". Новыми владельцами станут производитель фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

Несмотря на смену собственника, на заводах должны быть сохранены оплата труда, условия ДМС и все социальные гарантии в прежнем объеме, заявил органайзер профсоюза работников лесных отраслей Александр Илларионов, ссылаясь на опрос работников предприятий.

"Опрос показывает отношение работников к происходящим событиям и готовность отстаивать свои требования. Важно, чтобы требования были едиными, так как собственников два", — пояснил он в интервью центральной профсоюзной газете "Солидарность".

К настоящему времени уже известно, что будут сохранены все рабочие места на предприятиях в Ленинградской и Кировской областях, а зарплаты сотрудников проиндексируют на 3%.

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