Набиуллина заявила о продлении валютных ограничений ЦБ, которые должны были истечь в марте

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ продлевает ряд ограничений, связанных с валютными операциями.

Планировалось, что ограничения будут сняты в марте 2023 года, однако они продолжат действовать.

Об этом глава ЦБ заявила на ежегодной встрече представителей банков с руководством Центробанка.

"В скором времени подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены", — объяснила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось найти замороженные активы ЦБ РФ.

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