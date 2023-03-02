Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ продлевает ряд ограничений, связанных с валютными операциями.
Планировалось, что ограничения будут сняты в марте 2023 года, однако они продолжат действовать.
Об этом глава ЦБ заявила на ежегодной встрече представителей банков с руководством Центробанка.
"В скором времени подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены", — объяснила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось найти замороженные активы ЦБ РФ.
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