Губернатор Хабаровского края проинспектировал стройку на крупнейшем месторождении медной руды

0:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв лично посетил стройку нового горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Об этом сообщает издание vostokmedia.com.

В строительство планируется инвестировать 248 миллиардов рублей. Над возведением объекта трудятся 1500 человек. Ввод комбината в эксплуатацию произойдёт в течение следующих трёх лет.

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