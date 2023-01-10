Правительство Хабаровского края отчиталось о годовом росте сельхозпродукции

Минсельхоз Хабаровского края, подводя итоги года, сообщил об увеличении посевных площадей в регионе и росте количества продукции местных растение- и животноводов.

Глава ведомства Павел Сторожук сообщил, что в 2022 году в Хабаровском крае собрали почти 20 тысяч тонн зерновых культур и около 90 тысяч тонн картофеля. Результатом усилий местных животноводов стали 23 тысяч тонн молока, 11 тысяч тонн мяса и 313 млн яиц.

"Остановлено снижение посевных площадей, а благодаря введённым в оборот землям в будущем году планируем даже их увеличение", — цитирует чиновника издания transsibinfo.com.

Сторожук заверил, что и в 2023 году местные власти намерены приложить максимум усилий для обеспечения жителей края продуктами и укрепления продовольственной безопасности региона.

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