В текущей экономической ситуации сбережения надёжнее хранить в банке, чем вкладывать их в акции. Об этом заявил криптоэксперт Евгений Каминский, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, куда лучше вложить деньги в 2023 году.
По его словам, россияне, которые направляют свои средства на акции российских компаний, могут понести убытки. При этом он призвал присмотреться к паевым инвестиционным фондам (ПИФам) и облигациям, где проценты выше банковских, но гарантий намного меньше.
"Для большинства людей надёжнее пойти в банк, положить деньги и гарантированно забрать проценты, всё остальное — рискованный шаг, требующий специфических знаний. Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно", — уточнил специалист.
Каминский также добавил, что у многих консультантов есть бесплатные вебинары. Посмотрев уроки нескольких экспертов, можно выбрать наиболее близкого для себя и прислушаться к его мнению, заключил собеседник издания.
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