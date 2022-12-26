Экономист: в 2023 году не произойдёт серьёзный рост цен на товары в России

Кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с Pravda.Ru рассказал о вероятном состоянии экономики нашей страны в следующем году. По словам эксперта, ситуация зависит от действий Банка России.

"Центробанк либо не замечает, что против страны введены санкции и она принимает участие в боевых действиях, либо признаёт только некоторые фрагменты обстановки. Надеюсь, что ЦБ изменит политику. У нас до сих пор курс формируется на основании поступившей в страну валюты. Ещё политики заявляют о необходимости сумасшедших скидок для инвесторов", — отметил специалист.

По его словам, доходы от углеводородов вряд ли вырастут. Вместе с этим собеседник издания рассказал о последствиях инфляции, которую Москва на нынешнем этапе ограничила.

"Это может вернуться бумерангом. Сокращение производства товаров ведёт к их подорожанию. А из-за этого растёт инфляция. Замкнутый круг", — добавил экономист.

При этом он подчеркнул, что в 2023 году не произойдёт серьёзное увеличение стоимости товаров в России. Эксперт призвал граждан не паниковать. По его мнению, чиновники научились работать в нынешних условиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва не собирается милитаризировать экономику.

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