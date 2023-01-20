Sohu: Путин наказал ООН за антироссийскую риторику

Россия достаточно жёстко ответила на предвзятость руководства Организации объединённых наций, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

По мнению авторов этой статьи, вовлечённость США и Европы в украинский конфликт показала России, что в делах с Западом нужно проявлять осторожность, потому что есть риск быть обманутым. Подчёркивается, что Москва сделал выводы и стала действовать более решительно. Примером чему может служить недавнее решение по ООН.

"При рассмотрении вопросов, связанных с украинским кризисом, ООН обычно выступает на стороне Запада. Это заставило Россию перейти в контратаку", — отмечается в материале Sohu (перевод "ПолитРоссия").

В частности, на днях стало известно, что Москва приняла решение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Произошло это вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ангажированность международных организаций в отношении России. Он подчеркнул, что подобное отношение вынуждает Россию отказываться от партнёрства с ними.

Так что решение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН вполне логично, отмечается в материале. Ибо зачем платить организации, которая фактически поддержала антироссийские санкции?

По мнению авторов статьи, участие в этой организации потеряло для России всякий смысл, а потому платить взносы в пользу бесполезной организации не имеет никакой необходимости.

При этом в материале подчёркивается, что эту практику стоит рассмотреть и другим незападным странам, права которых ущемляют организации, подобные Европейской экономической комиссии. Отказ от сотрудничества с ними станет отличным инструментом борьбы с практикой двойных стандартов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

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