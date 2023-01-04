Аналитик Тимонин: экспорт "Газпрома" в 2023 году может приблизиться антирекорду 1980-х годов

Экспорт российского газа может достичь минимальных показателей с 1980 года, заявил аналитик, консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

По словам эксперта, сокращение экспорта "Газпромом" по ключевым направлениям неминуемо приведёт из-за геополитических событий и рестрикций.

"С учётом… снижения поставок по ключевым экспортным маршрутам в европейском направлении в 2023 году можно ожидать дальнейшего сокращения экспорта до, порядка, 60 миллиардов кубометров", — пояснил Тимонин РИА Новости.

Он уточнил, что антирекорд по поставкам был зафиксирован в 1980 году. Тенденция роста укрепилась начиная с 2000-го, тогда экспорт достиг около 130 миллиардов кубометров в страны дальнего зарубежья.

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