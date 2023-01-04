В Бельгии признали, что санкции против России полностью провалились

Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт призвал европейских коллег признать бессмысленность антироссийских санкций.

Как подчеркнул бельгийский политик, рестрикции не возымели ровным счётом никакого эффекта.

"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", — заявил Верхофстадт.

Он подчеркнул, что на фоне рестрикций, экономика России только укрепилась, и даже потолок цен на нефть не ударил по российской стороне, как планировал Евросоюз и Запад.

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