Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт призвал европейских коллег признать бессмысленность антироссийских санкций.
Как подчеркнул бельгийский политик, рестрикции не возымели ровным счётом никакого эффекта.
"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", — заявил Верхофстадт.
Он подчеркнул, что на фоне рестрикций, экономика России только укрепилась, и даже потолок цен на нефть не ударил по российской стороне, как планировал Евросоюз и Запад.
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