Стал известен режим работы банков во время новогодних праздников

Все финансовые операции в преддверии Нового года стоит совершить заранее — многие банковские организации будут закрыты в праздничные дни, предупредили эксперты.

Уже 31 декабря некоторые банки намерены дать сотрудникам выходной, но и открытые отделения объявят сокращенный день.

С 1 по 2 и с 7 по 8 января практически все финансовые учреждения будут закрыты, напоминает Общественная Служба Новостей. Первым полноценным рабочим днём 2023 года станет 9 января.

Россиянам не стоит забывать о недавно появившейся системе быстрых платежей — перевод физическому лицу можно сделать без участия банков, зная всего лишь номер телефона адресата.

Что касается кредитных платежей, то нужно учитывать: если дата внесения денег выпадает на выходной, она автоматически переносится на ближайший рабочий день.

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