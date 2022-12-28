Эксперт Шапкин: в повышении минимальной цены на водку нет ничего сверхъестественного

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как изменится рынок из-за увеличения минимальной розничной стоимости водки, игристых вин, бренди и коньяка.

"Власти повышают минимальные цены, чтобы не было контрафакта. Если продукты кто-то продаёт по цене ниже показателя, они являются либо некачественными, либо нелегальными", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что минимальная розничная цена зависит от затрат, которые нужны для производства продукции, уплаты налогов, создания рентабельности. По словам собеседника издания, за продажу алкоголя по цене ниже необходимой суммы магазин может лишиться лицензии во внесудебном порядке.

"Повышение минимальной стоимости происходит ежегодно, в нём нет ничего сверхъестественного. Рынок к этому привык", — заключил Шапкин.

Ранее на официальном портале правовой информации опубликовали приказ Минфина РФ. По информации из документа, с первого января следующего года на территории России вырастет минимальная розничная стоимость водки, игристых вин, бренди и коньяка.

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