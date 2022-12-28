Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года

С 1 января 2023 года на территории РФ увеличится минимальная розничная стоимость водки, игристых вин, бренди и коньяка. Об этом сообщается в приказе Минфина России, который появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная цена на водку будет составлять 281 рубль за 0,5 литра.

Раньше россияне отдавали за аналогичный объём алкогольного напитка 261 рубль.

Кроме того, в приказе подчёркивается, что розничная реализация игристых вин допустима при стоимости не ниже 239 рублей за 0,75 литра.

Минимальная цена коньяка установлена в размере 517 рублей, бренди — 375 рублей, хотя на сегодняшний день розничная стоимость этих спиртных напитков составляет 480 и 348 рублей соответственно.

Отмечается, что приказ вступит в законную силу с 1 января следующего года и сохранит своё действие до 31 декабря 2028 года.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что самой распространённой алкогольной зависимостью в РФ считается чрезмерное употребление крепких спиртных напитков.