Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату
Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне

Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года

Экономика

С 1 января 2023 года на территории РФ увеличится минимальная розничная стоимость водки, игристых вин, бренди и коньяка. Об этом сообщается в приказе Минфина России, который появился на официальном портале правовой информации.

Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года

Согласно документу, минимальная розничная цена на водку будет составлять 281 рубль за 0,5 литра.

Раньше россияне отдавали за аналогичный объём алкогольного напитка 261 рубль.

Кроме того, в приказе подчёркивается, что розничная реализация игристых вин допустима при стоимости не ниже 239 рублей за 0,75 литра.

Минимальная цена коньяка установлена в размере 517 рублей, бренди — 375 рублей, хотя на сегодняшний день розничная стоимость этих спиртных напитков составляет 480 и 348 рублей соответственно.

Отмечается, что приказ вступит в законную силу с 1 января следующего года и сохранит своё действие до 31 декабря 2028 года.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что самой распространённой алкогольной зависимостью в РФ считается чрезмерное употребление крепких спиртных напитков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Последние материалы
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату
Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
История древнеримского праздника: как барсук превратился в сурка
Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников