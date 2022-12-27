Вице-премьер Белоусов: курс 70-80 рублей за доллар выгоден для экономики России

На сегодняшний день курс 70-80 рублей за доллар является наиболее выгодным для российской экономики, следует из заявления первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В эфире "России 24" он отметил, что сейчас доходы некоторых российских компаний начали "просаживаться" и падать.

"Это сказывается на инвестициях. В нынешних условиях нам, конечно, хорошо бы иметь курс 70-80 рублей за доллар", — указал политик.

Кроме того, Белоусов подчеркнул: крепкий курс национальной валюты России "уже сыграл свою роль".

Ранее финансист Мария Долгова в интервью Pravda.Ru предостерегла россиян от приобретения техники и товаров длительного пользования впрок на фоне падения рубля. Эксперт порекомендовала в текущей экономической ситуации разумно тратить свои деньги на товары первой необходимости и предметы, которые начинают ломаться или нуждаются в ремонте.