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Финансист предостерегла от покупки техники впрок на фоне падения рубля

Экономика

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова в беседе с Pravda.Ru оценила ситуацию с курсом валют.

Финансист предостерегла от покупки техники впрок на фоне падения рубля

"Колебания в этой сфере — обычное явление. Поддаваться панике и скупать товары, особенно длительного пользования, не стоит. Наши граждане уже видели подобную ситуацию, например, в 2014 году, когда при падении курса рубля тут же выстраивались очереди в магазины за телевизорами, холодильниками, стиральными машинами. Приобретать впрок такие товары нельзя", — отметила эксперт.

Вместе с этим специалист указала на научно-технический прогресс. Собеседница издания предупредила, что через какое-то время купленное можно будет продать только со скидкой.

"Лучше разумно тратить свои деньги на товары первой необходимости, предметы, у которых заканчивается срок годности или они вот-вот могут сломаться, а ремонтировать их слишком дорого", — заключила экономист.

Ранее аналитики сообщали о стремительном росте на торгах доллара и евро к рублю. Финансист Константин Ордов для Pravda.Ru объяснил, почему сейчас не стоит заниматься валютными спекуляциями.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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