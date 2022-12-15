Money: Россия преподнесёт Западу сюрприз с нефтью в 2023 году

Ситуация на рынке энергоносителей в центре внимания мирового сообщества. И в следующем году это внимание вряд ли ослабеет, учитывая происходящие события.

И Западу следует готовиться к сюрпризам с ценами на нефть, который будет преподнесён Россией и Китаем, полагает издание Money. На следующий год прогнозируется неожиданный рост цен на нефть, говорится в материале издания (перевод "ПолитРоссия").

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, росту цен будет способствовать санкционное давление Запада на Россию. Также отмечается, что и Китай резко нарастит спрос на энергоносители, что такде окажет влияние на формирование стоимости энергоресурсов.

Сейчас цены на нефть упали до отметки в 80 долларов за баррель, однако уже скоро всё может измениться. Стоимость энергоносителей резко пойдет вверх, так как Россия может на фоне санкций снизить производство нефти.

"Производство в России может упасть на 14 процентов к концу первого квартала, говорится в отчёте МЭА, опубликованном в среду", — говорится в материале, опубликованном в Money.

Напомним, 5 декабря государства Евросоюза объявили о введении потолка цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. В тот же день об поддержке этого ограничения объявили США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония.

Кроме того, в этот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти морским путём. В начале февраля аналогичные ограничения планируется ввести на поставки нефтепродуктов.

В России неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в государства, которые поддержат потолок цен. В ближайшие дни ожидается указ президента России об ответных мерах в связи с введениями странами Запада потолка цен.

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