Роджерс: у США недостаточно энергоресурсов для ЕС, поэтому РФ не уйдёт с рынка

Вашингтону не хватит свободных энергетических ресурсов для насыщения Европы. Такое мнение выразил американский инвестор Джим Роджерс.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Россия в любом случае не уйдёт с рынка энергоносителей. Европейские государства, скорее всего, продолжат получать топливо из РФ в том числе с помощью чёрного рынка, пояснил эксперт.

"США могут немного помочь, но этого недостаточно", — считает Роджерс.

По его словам, Штаты не в силах обеспечить "гигантский" рынок лишь своими энергоресурсами.

Ранее руководитель Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас заявил, что установленная западными странами предельная стоимость российской нефти не окажет никакого влияния на экономику РФ. Он также назвал новые ограничения Запада в отношении Москвы крупнейшим вмешательством в мировые потоки энергетических ресурсов.