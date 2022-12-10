Лавров: перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на санкции, перспективы торговли Казахстана и России хорошие.

В интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24" Лавров отметил, что вопреки желаниям Запада торговые отношения между Казахстаном и Россией не пострадали. Он отметил, что товарооборот с января вырос примерно на 10%.

"Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию", — сказал Лавров.

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