Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на санкции, перспективы торговли Казахстана и России хорошие.
В интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24" Лавров отметил, что вопреки желаниям Запада торговые отношения между Казахстаном и Россией не пострадали. Он отметил, что товарооборот с января вырос примерно на 10%.
"Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию", — сказал Лавров.
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