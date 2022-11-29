Песков: идея "газового союза" будет обсуждаться с учётом интересов трёх стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива создания "газового союза" РФ, Узбекистана и Казахстана будет ещё обсуждаться с учётом интересов всех трёх стран.

"Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования чётких контуров. Речь идёт о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории", — отметил он.

По словам Пескова, там довольно разветвлённая сеть и стоит скоординировать действия, чтобы интересы никакой из стран не были ущерблены.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею президента России Владимира Путина о создании трёхстороннего союза Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана.

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