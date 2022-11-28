Токаев поддержал идею Путина о союзе РФ, Казахстана и Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею президента России Владимира Путина о создании трёхстороннего союза Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана.

"Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу (Путину) о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы", — сказал Токаев на встрече с представителем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

С российским премьер-министром президент Казахстана встретился после переговоров с президентом России.

По словам Токаева, "мы достигнем соответствующих договоренностей". "Тем более сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана", — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что "нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомому результату и соглашению".

"Почему бы нет", — заявил президент Казахстана.

Стоит отметить, в совместной декларации, подписанной Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, подчёркивается, что Россия и Казахстан продолжат создавать благоприятные условия для транзита энергоресурсов по территориям двух государств в третьи страны.

Касым-Жомарт Токаев накануне прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый визит в другое государство после президентских выборов в Казахстане. Они прошли 20 ноября. Токаев победил, набрав более 81 процента голосов избирателей.