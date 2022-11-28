ЦБ РФ: курс доллара на 29 ноября повысился до 60,75 рубля

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 29 ноября 2022 года.

Цена за один доллар составляет 60,7520 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс поднялся на 0,2723 рубля (60,4797 рубля на 28 ноября).

Официальный курс евро — 63,3008 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 0,4246 рубля (62,8762 рубля на 28 ноября).

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