Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 26 ноября 2022 года.
Цена за один доллар составляет 60,4797 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс поднялся на 0,0931 рубля (60,3866 рубля на 25 ноября).
Официальный курс евро — 62,8762 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 0,0948 рубля (62,7814 рубля на 25 ноября).
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