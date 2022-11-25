ЦБ: курс доллара на 26 ноября поднялся до 60,5 рубля

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 26 ноября 2022 года.

Цена за один доллар составляет 60,4797 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс поднялся на 0,0931 рубля (60,3866 рубля на 25 ноября).

Официальный курс евро — 62,8762 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 0,0948 рубля (62,7814 рубля на 25 ноября).