На фоне жёстких решений монетарной политики ФРС США, глубокой рецессии и цен на энергоресурсы в 2023 году доллар может укрепиться на мировой валютной арене и превысить показатель в 70 рублей за единицу, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Кроме того, по мнению Васильева, уход европейского бизнеса на просторы американских рынков стал трендом уже в этом году, и в 2023 он может сохраниться.
"Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой", — пояснил аналитик "Прайму".
На фоне всех факторов доллар может укрепиться сразу на несколько пунктов и достигнуть показателя 70 рублей за единицу.
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