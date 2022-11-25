TAC: экономика США рухнула за одно поколение — дела у "синих" хуже некуда

Экономическое положение гегемона США рухнуло в течение одного поколения, заявили американские аналитики. По их мнению, дисбаланс стал проблемой во всех структурах и на всех уровнях финансового управления.

Обозреватели подчеркнули, что, к примеру, в "красных" штатах, где заправляют республиканцы, всё гораздо хуже, чем у "синих" — демократов. А общая картина по стране остаётся плачевной.

"На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается. У "синих" штатов дела идут хуже, чем у "красных" а у крупных "синих" городов — хуже некуда", — заявили аналитики The American Thinker.

Так, по мнению авторов, в 2023 году рецессия грозит крупнейшим городам США. К примеру, Нью-Йорк сможет "выжить" только благодаря финансированию из бюджета, если таковое прекратится, мегаполис может обанкротиться.