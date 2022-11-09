Bloomberg о запасах золота РФ: как будто готовятся к "зомби-апокалипсису"

Россия, Китай и ряд других государств увеличивают запасы золота. Одна из главных причин такого положения дел — утрата доверия к США, которые предпринимают усилия, чтобы сохранить господство золота.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, центробанки разных стран мира в сентябре 2022 года купили 400 метрических тонн драгоценного металла. За один месяц был приобретен годовой объем золота.

Происходящее можно сравнивать с поведением людей перед "зомби-апокалипсисом", говорится в материале агентства Bloomberg. "Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков", — говорится в статье.

После того, как в ряде западных государств были заморожены резервы российского Центробанка, а также началось обсуждение возможности их передачи Украине, доверие к доллару, евро и облигациям стало падать.

Зато начал расти интерес к золоту. Покупку драгоценного металла нарастили Россия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и Египет. Они считают золото надёжным вложением средств.

"У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадёжным контрагентом", — отмечается в статье Bloomberg.

Доля доллара в резервах центробанков падает: если в конце 2016 года она составляла 65 процентов, то в начале 2022 года — 59 процентов. И судя по всему, будет сокращаться и в дальнейшем.

Напомним, ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс отмечал, что золотой запас России имеет уникальную особенность по сравнению с резервами государств, которые входят в "Группу семи" (G7).

Он отметил, что золотой запас России не является рекордным. Однако из расчёта на ВВП России это огромная цифра. И таким образом, по мнению Рикардса, РФ является настоящей золотой державой в сравнении со странами Группы семи.

Эксперт также отмечал, что преимуществом золота является его надёжность. Его невозможно "заморозить" на счетах и невозможно отследить его потоки, подчёркивал Рикардс.