Российская банковская система в 2022 году столкнулась с мощным ударом, однако смогла справиться со всеми шоками. Об этом заявила руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Во вторник, 8 ноября, она выступила на заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению направлений денежно-кредитной политики РФ на следующий год.
"Банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года и сохранила потенциал для кредитования, запас прочности", — указала Набиуллина.
По её словам, ЦБ рассчитывает на сохранение такой положительной динамики. Она также подчеркнула: банковские организации России готовы к выполнению новой программы кредитных каникул для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, и их родственников.
Ранее Набиуллина сообщила, что российская экономика переживает сложный период на фоне западного давления. Глава ЦБ призвала проявлять гибкость и оперативно реагировать на все изменения в мире.
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