Российское предприятие "Юроп фудс ГБ" по производству продукции Gallina Blanca выкупил сингапурский холдинг HYSG Group. Известно, что сделку провели 25 октября.
Иностранному холдингу также принадлежат права на брэнд продукции "Доширак".
"В качестве единственного акционера в сделке выступил сингапурский холдинг HYSG Group, прежде известный как Korea Yakult", — пишет ТАСС со ссылкой на информацию Единого реестра.
Пока новый владелец не делал никаких заявлений о том, будет ли изменён ассортимент продукции Gallina Blanca.
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