Российский общественный и политический деятель Анжелика Глазкова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как РФ намерена возвращать замороженные за рубежом активы РФ.
Член комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова выяснила у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, насколько было оправдано для России размещать активы РФ в недружественных странах.
"Мне был ответ, что вообще это были экономически оправданные размещения активов в странах НАТО", — рассказала Глазкова.
В Центробанке намерены вернуть средства РФ в судебном порядке.
"Будут поданы судебные иски, и Россия сможет отсудить данные денежные действия", — отметила представитель Госдумы.
Глазкова отметила, что заморозка российских активов была незаконной.
"Риски, на мой взгляд, были. И в странах НАТО, может быть, нам не стоило было размешать. Тем более уже была информация от сенаторов, из Америки, может быть, из другой страны не Евросоюза, о том, что планировалось замораживание активов. Я думаю, что и нашей стране нужно было с оглядкой размещать такие средства. А сейчас, конечно, надо отсуживать их", — выразила своё мнение общественный и политический деятель.
Представитель Госдумы считает, что Россия может ответить зеркально и заморозить западные активы в стране в случае законности таких действий.
Ранее сообщалось, что ЕС может изъять замороженные резервы России в размере $300 млрд.
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