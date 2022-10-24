Манприт Сингх Наги: Индийский бизнес не боится антироссийских санкций

Индийский бизнес не будет покидать российский рынок из-за опасений попасть под вторичные санкции США и их союзников.

Так на полях экспортного форума "Сделано в России" заявил Манприт Сингх Наги, президент Индийской палаты международного бизнеса.

"Никто из индийских компаний, даже имеющих бизнес в западных странах, не уйдёт с российского рынка, так как исторически — с тех пор, как Индия обрела независимость — между странами сложились крепкие отношения. отношения на уровне государств очень крепкие. И, несмотря ни на что, так будет всегда".

Сингх Наги пояснил для скептиков, что индийский бизнес, давно и успешно работая с Ираном, научился у него вести дела в условиях санкций.

К слову, на текущий момент в России не особо много индийских компаний. Так что не исключено, что Нью-Дели будет расширять его присутствие в нашей стране. Благо, особенно после ухода западных компаний, места много.

ДЛЯ СПРАВКИ

Международный экспортный форум "Сделано в России" стартовал 20 октября в Москве.

Это десятый по счёту форум.

Участие приняли делегации из 78 стран (в три раза больше, чем в 2021-ом).