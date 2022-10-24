Индийский бизнес не будет покидать российский рынок из-за опасений попасть под вторичные санкции США и их союзников.
Так на полях экспортного форума "Сделано в России" заявил Манприт Сингх Наги, президент Индийской палаты международного бизнеса.
"Никто из индийских компаний, даже имеющих бизнес в западных странах, не уйдёт с российского рынка, так как исторически — с тех пор, как Индия обрела независимость — между странами сложились крепкие отношения. отношения на уровне государств очень крепкие. И, несмотря ни на что, так будет всегда".
Сингх Наги пояснил для скептиков, что индийский бизнес, давно и успешно работая с Ираном, научился у него вести дела в условиях санкций.
К слову, на текущий момент в России не особо много индийских компаний. Так что не исключено, что Нью-Дели будет расширять его присутствие в нашей стране. Благо, особенно после ухода западных компаний, места много.
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