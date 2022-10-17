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Baijiahao: Индия разозлила Запад, открыто поддержав Россию

Мир

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар недавно посетил с визитом Австралию. Во время одного из выступлений министру задали вопрос об отношениях Индии и России.

Baijiahao: Индия разозлила Запад, открыто поддержав Россию

Понятно, что главу МИД Индии пытались спровоцировать на высказывания, которые могли бы негативно отразиться на российско-индийских отношениях. Но Субраманьям Джайшанкар дипломат опытный, попытка спровоцировать его на необдуманное заявление оказалась неудачно.

Глава МИД Индии заявил, что его страна намерена и дальше импортировать энергоносители из России и продолжать развивать сотрудничество в военной сфере, сообщает китайское издание Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

Как отмечает издание, этот неожиданный шаг главы МИД Индии разгневал Запад. И на власти Индии обрушилась волна критики со стороны западных политиков и средств массовой информации. Однако в Нью-Дели на это не обратили внимания.

Отношения между Россией и Индией стали ещё ближе за последние месяцы, отмечает китайское издание: "Главным образом это произошло потому, что в российско-украинском конфликте Индия отчетливо увидела истинное нутро коллективного Запада. Изначально индийцы хотели полагаться на Европу и США в развитии своей экономики, но потом поняли: нельзя возлагать свои надежды на западный истеблишмент".

В материале Baijiahao подчёркивается, что благодаря своему расположению Индия может иметь более высокую отправную в новом миропорядке. А потому решение властей этой страны дистанцироваться от Запада и расширение сотрудничества с Россией является неизбежным выбором.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна поддерживает "здоровый диалог" с Россией и рассмотрит предложения после смены оператора на нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) владеет 20-процентной долей в проекте.

По итогам поездки в США министр также отметил, что в Вашингтоне "на ни разу не говорили не покупать российскую нефть". США крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с Индией, а потому не позволяют себе в отношении этой страны того, что позволяют в отношениях с другими государствами.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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