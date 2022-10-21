ЦБ изготовит миллион памятных монет к 300-летию Перми

В 2024 году Банк РФ собирается выпустить серию памятных монет достоинством в 10 рублей, которые будут посвящены Перми.

Как пишет properm.ru, планируется изготовить 1 миллион монет из серии "Города трудовой доблести". Пермь, наряду с Самарой, Томском и Саратовом, стала одним из городов, получивших это почётное звание.

Монеты серии "Города трудовой доблести" будут стальными, с покрытием из латуни.

А в 2023 году Пермь получит ещё один подарок от ЦБ РФ — именные серебряные монеты в честь своего 300-летнего юбилея. Эти монеты достоинством в 3 рубля будут изготовлены из серебра.