В среду, 12 октября, курс единой валюты Евросоюза превысил 64 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Это произошло впервые с 7 июля 2022 года. В 08:42 курс евро на Московской бирже увеличился на 2,56 процента, то есть до 64,08 рубля.
Однако впоследствии рост валюты замедлился и упал до 63,64 рубля.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил в интервью Pravda.Ru, что падение курса единой валюты ЕС в конце сентября произошло из-за ЧП на "Северных потоках". По его словам, аварии на газопроводах стали "совершенно неожиданным сценарием" для Европы.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.