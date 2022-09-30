Инцидент на "Северных потоках" и общее состояние европейской экономики привело к резкому ослаблению евро. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя в интервью Pravda.Ru падение курса единой валюты ЕС ниже 52 рублей.
По его словам, ещё несколько месяцев назад эксперты прогнозировали, что курсы евро и доллара по отношению к рублю в ближайшее время не стабилизируются. При этом он подчеркнул: аварии на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" стали "совершенно неожиданным сценарием".
Как пояснил специалист, из-за этой ситуации и экономического кризиса курс евро, скорее всего, уже никогда не будет расти.
"Экономика Европы сейчас расплющена просто в блин, а на газопроводах ещё произошли аварии. Они не оставили Евросоюзу шансов на восстановление экономической системы в ближайшей перспективе. Всё это и определило падение курса евро вниз по отношению и к рублю, и к доллару", — сказал Беляев.
Он также добавил, что евро может продолжить падение зимой, когда в Европе обострятся проблемы в энергетической сфере.
В пятницу, 30 сентября, курс евро на Московской бирже опустился ниже пиковых значений 2014 года, когда Крым вошёл в состав России.
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