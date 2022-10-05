Экономист Кульбака: в замене "Мира" на TROY нет ничего плохого

Российская и турецкая стороны обсуждают возможность замены платёжной системы "Мир" на TROY. Экономист Николай Кульбака рассказал, какой интерес в этом есть у Турции.

Эксперт уверен, что Анкара решила извлечь из экономических проблем России максимум выгоды для себя.

"Российская платежная система не очень популярна, да еще и под санкциями. Поэтому Турция решила распространить на РФ свою альтернативную разработку", — сказал Кульбака в беседе с Телеканалом "360".

При этом экономист не считает, что использование системы TROY будет иметь какие-то негативные последствия для россиян. Он уверен, что ничего плохого в этом решении для граждан РФ нет, и они получат ещё одну систему, при помощи которой они смогут совершать платежи с другими странами.

При этом панацеей эта замена всё-таки стать не сможет, считает эксперт.