По словам главы министерства казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, специалисты страны сейчас находятся в процессе создания альтернативы российской платёжной системы "Мир".
"Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - сказал Небати, которого цитирует турецкое экономическое издание Finans Gündem.
Ранее стало известно, что государственные банки Турции приняли решение завершить использование российской платёжной системы "Мир" под влиянием антироссийских санкций, инициированных Британией и США.
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