Глава Минфина Турции проинформировал о создании альтернативы системе "Мир"

По словам главы министерства казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, специалисты страны сейчас находятся в процессе создания альтернативы российской платёжной системы "Мир".

"Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - сказал Небати, которого цитирует турецкое экономическое издание Finans Gündem.

Ранее стало известно, что государственные банки Турции приняли решение завершить использование российской платёжной системы "Мир" под влиянием антироссийских санкций, инициированных Британией и США.