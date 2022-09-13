Аналитик о ситуации с микроэлектроникой в РФ: мы отстали на 10-15 лет

По мнению аналитика Дениса Кускова, в области российской микроэлектроники имеется очень много проблем.

Обозреватель в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что Россия не сможет производить процессоры Intel, ADM "ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе", а политика импортозамещения в сфере технологий оказалась в РФ несостоятельной.

Кусков рассказал, что высокотехнологичные разработки в России делались в очень небольших количествах, которых не хватит при возникновении даже скромного спроса, а кроме того, отечественные процессоры подорожали в три раза.

Для развития высоких технологий в РФ нужны регулярные и объёмные инвестиции.

"При таком отставании необходима не разовая прививка, а серьезные денежные вливания на протяжении множества лет. В первую очередь, должно инвестировать государство, а не полагаться на внебюджетное финансирование. И компании, которые потенциально могут вливать денежные средства в развитие, должны понимать, каким образом это окупится и кто будет покупать подобную электронику", — добавил Кусков.