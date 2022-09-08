Банкротство оператора "Северного потока-2" приостановлено до 2023 года. Процедуру отложили до 10 января.

Ранее процедуру банкротства оператора приостанавливали до 10 сентября текущего года.

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