Банкротство оператора "Северного потока-2" приостановлено до 2023 года. Процедуру отложили до 10 января.
"Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG… Окончание периода продления: 10.01.2023", — говорится на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Ранее процедуру банкротства оператора приостанавливали до 10 сентября текущего года.
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