Экономики европейских государств будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку". Жители многих государств, особенно в холодных регионах, вскоре массово столкнутся с увеличением расходом, их ждёт тяжёлая зима.
"Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику", — цитирует РИА "Новости" статью, опубликованную в издании Forbes.
Отмечается, что огромными последствия будут в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии. В то же время, хотя США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на "ошеломляющие" 95 процентов в годовом исчислении, отмечается в статье.
"Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", — отмечается в материале.
Между тем, министры энергетики стран Евросоюза планируют 9 сентября обсудить установление потолка цены на российский газ. Причём, судя по всему, эта идея прочно овладела умами руководителей стран Евросоюза.
Британское издание Financial Times сообщает об обсуждении двух вариантов
При этом никак не комментируется, а что будет, если Россия не согласится на ограничение цены на поставляемый ею газ. И, соответственно, прекратит его поставки, причём не только по "Северному потоку", но и по другим маршрутам.
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