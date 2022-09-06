Увеличение сроков ремонта на газопроводе "Северный поток" произошло из-за наложенных Западом на Россию санкции, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" надежный поставщик, ответственность за ситуацию с "Северным потоком" лежит на странах, которые ввели санкции против РФ", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток" был остановлен, так как проведённая инспекция выявила серьёзные технические неполадки.
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