Головченко о капитуляции Запада: "Человек голосует холодильником"

Страны Запада могут скоро капитулировать и будут вынуждены пойти на сотрудничество с Минском. Ведь не секрет, что санкции бьют по самому Западу.

Об этом сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко.

"Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником", — цитирует ОНТ министра.

По его словам, экспорт РБ в "недружественные страны" составил 3,5 млрд долларов за последние 6 месяцев. А значит, у многих европолитиков, лоббирующих санкции против РФ и Белоруссии, скоро "произойдет отрезвление".