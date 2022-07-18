"Невафильм Research": в РФ за полгода закрылся каждый 10-й кинозал

Специалисты корпорации "Невафильм Research" провели исследование и выяснили, что после первой половины 2022 года число российских кинотеатров уменьшилось на 6,4%.

По данным экспертов, прекратил работать каждый 10-й кинозал в РФ. Количество помещений сократилось на 12,4%.

Наибольшее количество закрытых залов специалисты зафиксировали в следующих кинотеатрах:

"Мягкий кинотеатр",

"Мираж синема",

"Каро".

"2022 год стал рекордным по числу закрытых кинозалов за всю историю. Он превзошёл "рекорды" пандемийного 2020 года", — подчеркнули в "Невафильм Research", передаёт newizv.ru.

По информации компании, в Омске остановили работу 30% кинотеатров, в Самаре и Краснодаре — более 20%.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров допустили, что к концу лета в России закроется большинство заведений.