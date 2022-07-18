Специалисты корпорации "Невафильм Research" провели исследование и выяснили, что после первой половины 2022 года число российских кинотеатров уменьшилось на 6,4%.
По данным экспертов, прекратил работать каждый 10-й кинозал в РФ. Количество помещений сократилось на 12,4%.
Наибольшее количество закрытых залов специалисты зафиксировали в следующих кинотеатрах:
"2022 год стал рекордным по числу закрытых кинозалов за всю историю. Он превзошёл "рекорды" пандемийного 2020 года", — подчеркнули в "Невафильм Research", передаёт newizv.ru.
По информации компании, в Омске остановили работу 30% кинотеатров, в Самаре и Краснодаре — более 20%.
Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров допустили, что к концу лета в России закроется большинство заведений.
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