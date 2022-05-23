МИД РФ призывает отменить санкции в обмен на поставки украинского зерна

Россия предлагает Западу отменить все санкции против российского экспорта для урегулирования проблем с поставками украинского зерна.

В МИД РФ заявили, что экспорт зерна из Одессы, Херсона, Николаева и других городов Украины возобновится в скором будущем при одном условии.

"Если "внешние кукловоды" смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна возобновится в кратчайшие сроки", — объяснили в МИД.

Ранее генсек ООН предложил чснять ограничения на экспорт российских и белорусских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. На Западе опасаются, что в странах третьего мира начнётся голод.

Ранее Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому добиться "разблокировки" экспорта украинского зерна.