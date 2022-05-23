Джонсон пообещал Зеленскому добиться "разблокировки" экспорта украинского зерна

Власти Великобритании намерены добиваться совместно с Киевом "разблокировки" экспорта зерна из страны и других продовольственных товаров, сообщили в канцелярии британского Бориса Джонсона.

Так, согласно информации, премьер-министр Великобритании провёл телефонные переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал, что будет "всеми силами" содействовать Киеву.

"Премьер-министр обязался удвоить усилия, направленные на обеспечение населения Украины необходимым ему продовольствием и гуманитарной помощью, а также добиться того, чтобы у государства появилась возможность осуществлять экспорт в другие страны мира", — говорится в сообщение.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что сейчас странам ЕС необходимо сплотиться для помощи Украине.