Министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что его страна не хотела бы экспортировать весь объём сжиженного природного газа (СПГ).
По его словам, коль скоро потребители хотят разнообразить источники поставок, то и продавцы газа хотели бы увеличения клиентской базы.
"Точно так же, как потребители хотят разнообразить источники поставок, мы придаем (большое) значение диверсификации наших клиентов. Я бы не хотел продавать ФРГ весь наш газ", — цитирует Саада бен Шарида аль-Кааби ТАСС.
Стоит заметить, что такое заявление министр сделал 20 мая после подписания совместной декларации об укреплении энергетического сотрудничества между Германией и Катаром.
Ранее сообщалось, что Берлин рассматривает увеличение СПГ из Катара как одну из альтернатив поставкам природного газа из России. Это ближневосточное государство обладает крупнейшими запасами природного газа. Но в силу географического расположения, Катар развивает поставки сжиженного природного газа, а не по трубопроводам.
Ранее сообщалось, что между Катаром и Германией существуют разногласия относительно условий поставок природного газа. В Дохе хотели бы заключить долгосрочный контракт на 20 лет, привязать цены на поставляемый в Германию газ к нефтяным котировкам и запретить Берлину продавать поставляемый из Катар газ в другие страны.
Отметим, что в пятницу была подписана декларация, а не соглашение о сотрудничестве.
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