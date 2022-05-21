Министр энергетики Катара: не хотелось бы продавать весь газ Германии

Министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что его страна не хотела бы экспортировать весь объём сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, коль скоро потребители хотят разнообразить источники поставок, то и продавцы газа хотели бы увеличения клиентской базы.

"Точно так же, как потребители хотят разнообразить источники поставок, мы придаем (большое) значение диверсификации наших клиентов. Я бы не хотел продавать ФРГ весь наш газ", — цитирует Саада бен Шарида аль-Кааби ТАСС.

Стоит заметить, что такое заявление министр сделал 20 мая после подписания совместной декларации об укреплении энергетического сотрудничества между Германией и Катаром.

Ранее сообщалось, что Берлин рассматривает увеличение СПГ из Катара как одну из альтернатив поставкам природного газа из России. Это ближневосточное государство обладает крупнейшими запасами природного газа. Но в силу географического расположения, Катар развивает поставки сжиженного природного газа, а не по трубопроводам.

Ранее сообщалось, что между Катаром и Германией существуют разногласия относительно условий поставок природного газа. В Дохе хотели бы заключить долгосрочный контракт на 20 лет, привязать цены на поставляемый в Германию газ к нефтяным котировкам и запретить Берлину продавать поставляемый из Катар газ в другие страны.

Отметим, что в пятницу была подписана декларация, а не соглашение о сотрудничестве.