Взлет цен на пшеницу и дефицит детского питания - новые мировые реалии

Предупреждения разного рода экспертов о том, что на планету может обрушиться реальный голод из-за энергетического кризиса и вызванного им роста цен на продукты, похоже, начинают воплощаться в реальность.

Так, цены на пшеницу нового урожая в Европе взлетели до 400 евро за тонну.

И это не единственная проблема.

США столкнулись с нехваткой детского питания

Крупные розничные продавцы в США начали нормировать детское питание на фоне резкого увеличения количества продуктов, которых нет в наличии.

Поиск детских смесей стал проблемой для родителей, сообщает CNN, описывая, как некоторым приходится ездить в соседние штаты или заходить в социальные сети и буквально умолять незнакомцев поделиться «излишками» или обменять на что-то их запасы детского питания.

Дефицит усугубился отзывом в феврале трех марок сухих детских смесей из-за опасений по поводу бактериальных инфекций и закрытия крупного завода.