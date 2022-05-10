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Автор Ольга Лебедева

Взлет цен на пшеницу и дефицит детского питания - новые мировые реалии

Экономика

Предупреждения разного рода экспертов о том, что на планету может обрушиться реальный голод из-за энергетического кризиса и вызванного им роста цен на продукты, похоже, начинают воплощаться в реальность.

Взлет цен на пшеницу и дефицит детского питания - новые мировые реалии
  • Так, цены на пшеницу нового урожая в Европе взлетели до 400 евро за тонну.

И это не единственная проблема.

США столкнулись с нехваткой детского питания

Крупные розничные продавцы в США начали нормировать детское питание на фоне резкого увеличения количества продуктов, которых нет в наличии.

Поиск детских смесей стал проблемой для родителей, сообщает CNN, описывая, как некоторым приходится ездить в соседние штаты или заходить в социальные сети и буквально умолять незнакомцев поделиться «излишками» или обменять на что-то их запасы детского питания.

Дефицит усугубился отзывом в феврале трех марок сухих детских смесей из-за опасений по поводу бактериальных инфекций и закрытия крупного завода.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы сша европа
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