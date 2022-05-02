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Автор Олег Артюков

Венгрия опровергла отзыв вето на нефтяное эмбарго против России

Экономика

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщения, что Будапешт якобы отозвал вето на нефтяное эмбарго против России.

Венгрия опровергла отзыв вето на нефтяное эмбарго против России

Комментируя сообщение германского телеканала ZDF, Ковач напомнил, что Венгрия выступает против эмбарго на поставки российских нефти и газа. Ранее в Будапеште неоднократно подчёркивали, что получают большую часть того и другого из России. И прекращение этих поставок стало бы катастрофой для страны.

Ранее телеканал ZDF сообщил со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза, что право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти отозвали Австрия, Венгрия и Словакия.

Якобы важным фактором стало решение правительства Германии поддержать эмбарго. При этом в Австрии позднее вообще опровергли информацию о вето, подчеркнув, что консультации по шестому пакету санкций ЕС против России продолжаются.

В числе прочих мер — вроде очередных санкций против физических лиц и отключения ещё нескольких российских банков от SWIFT — рассматривается и нефтяное эмбарго против России.

По некоторым данным, речь идёт о варианте, который предусматривает прекращение поставок нефти в течение нескольких месяцев.

При этом агентство Reuters по сути подтвердило, что в Евросоюзе существуют разногласия по поводу эмбарго на поставки нефти из России. По данным агентства, чтобы сохранить единстве в ЕС, Еврокомиссия может позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго. Либо же предложит этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Кроме того, запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале 2023 года.

Но опять же, это неофициальные данные, со ссылкой на источники. Так что пока сложно сказать, какое именно решение будет принято в итоге.

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Автор: Олег Артюков
Темы венгрия евросоюз
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