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Автор Валентина Севрюгина

Министр финансов РФ Силуанов заявил, что рост цен ударит по бедным страны

Экономика

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары затронут только развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. Об этом он сказал на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая прошла под председательством Китая. 

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что ситуация резко ухудшилась из-за введённых запретов на расчёты и разрыва производственных и логистических цепочек. По его мнению, всё это бьёт по всей мировой экономике.

Ранее Силуанов успокоил граждан России и призвал не принимать поспешных решений, распоряжаясь сбережениями.

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Автор: Валентина Севрюгина
россия антон силуанов
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