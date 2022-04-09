Министр финансов РФ Силуанов заявил, что рост цен ударит по бедным страны

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары затронут только развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. Об этом он сказал на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая прошла под председательством Китая.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что ситуация резко ухудшилась из-за введённых запретов на расчёты и разрыва производственных и логистических цепочек. По его мнению, всё это бьёт по всей мировой экономике.

Ранее Силуанов успокоил граждан России и призвал не принимать поспешных решений, распоряжаясь сбережениями.