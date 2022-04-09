Глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары затронут только развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. Об этом он сказал на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая прошла под председательством Китая.
Кроме того, Силуанов подчеркнул, что ситуация резко ухудшилась из-за введённых запретов на расчёты и разрыва производственных и логистических цепочек. По его мнению, всё это бьёт по всей мировой экономике.
Ранее Силуанов успокоил граждан России и призвал не принимать поспешных решений, распоряжаясь сбережениями.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.