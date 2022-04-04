Татьяна Монтян: США лицемерно нарушают свои санкции и торгуют с Россией

США не только не собираются отказываться от российских нефти и удобрений, но и увеличивают объёмы экспорта из РФ. Таким удивительным открытием поделилась с подписчиками украинская правозащитница Татьяна Монтян.

Несмотря на тот факт, что антироссийские санкции Вашингтона подразумевают полный отказ от закупки в России нефти и удобрений, Белый дом не собирается соблюдать собственноручно наложенные ограничения. Татьяна Монтян в собственном Telegram-канале рассказала о своём удивлении, когда узнала, что Соединенные Штаты лицемерно продолжают импортировать из РФ "черное золото" и восстановили поставки минеральных удобрений.

Как оказалось, американским нефтеперерабатывающим заводам просто не обойтись без сырья из России. Помимо "легкой" нефти, которая добывается в США, для работы НПЗ необходимы "тяжёлые" фракции, поставляемые из РФ.

"Смена сорта нефти является довольно хлопотным процессом. Поэтому американские НПЗ просто не в состоянии от нее отказаться, ну а остановка НПЗ вызовет еще более сильное удорожание топлива на заправках", – отметила правозащитница.

Что касается российских удобрений, отказ от импорта приведёт к сильному подорожанию этой продукции, а значит недалеко и до протестов фермеров. Рейтинг Джо Байдена и так стремительно падает последнее время, по этому Белый дом любыми способами избегает нового недовольства граждан.