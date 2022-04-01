Российское вино может подорожать из-за дефицита пробок и бутылок

Российское виноделие, как и другие отрасли отечественной промышленности, сильно зависит от иностранных комплектующих. Поэтому нынешняя ситуация может привести к подорожанию всей винной продукции минимум на 15%, считают представители отрасли.

Как заявил глава отраслевой ассоциации виноделов "Севастополь" Олег Репин в разговоре с журналистами РБК, отечественные производители почти целиком закупают пробку и различные стабилизирующие вещества за рубежом. Поэтому нестабильность курса, логистические проблемы и прекращение сотрудничества с западными партнёрами могут нанести серьёзный удар по индустрии.

Даже там, где производство условно размещено в России, например, со стеклотарой, зависимость от иностранных комплектующих очень высока. Переориентация логистических цепочек на Азербайджан и Казахстан может серьёзно поднять конечную стоимость продукта.

Почти все представители отрасли говорят о возможном росте цен на вино в диапазоне 15-20%. При этом российское вино многим уже кажется несправедливо дорогим: в прошлом году также наблюдалось подорожание винных продуктов на фоне плохого урожая.