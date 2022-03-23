Симоньян высказалась о подорожании бумаги в Финляндии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о возможном закрытии многих газет в Финляндии из-за возросших цен на бумагу.

О тяжёлом положении изданий, выпускающихся на бумажных носителях, рассказал исполнительный директор Союза медиа Финляндии Юкка Холмберг.

"Пятая часть бумаги поставлялась в страну из России. После того как Финляндия прекратила поставки в Россию отбеливающих реагентов для производства бумаги, в России снизилось производство и в итоге в Финляндии бумага подорожала в два раза", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что Финляндия почувствовала на себе эффект бумеранга.

"Запуская стрелы в чью-либо сторону, важно не перепутать их с бумерангом", — выразила своё мнение Симоньян.