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Автор Елена Былкина

Симоньян высказалась о подорожании бумаги в Финляндии

Экономика

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о возможном закрытии многих газет в Финляндии из-за возросших цен на бумагу.

О тяжёлом положении изданий, выпускающихся на бумажных носителях, рассказал исполнительный директор Союза медиа Финляндии Юкка Холмберг.

"Пятая часть бумаги поставлялась в страну из России. После того как Финляндия прекратила поставки в Россию отбеливающих реагентов для производства бумаги, в России снизилось производство и в итоге в Финляндии бумага подорожала в два раза", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что Финляндия почувствовала на себе эффект бумеранга.

"Запуская стрелы в чью-либо сторону, важно не перепутать их с бумерангом", — выразила своё мнение Симоньян.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
финляндия маргарита симоньян
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